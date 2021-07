Felleskjøpet tapte ankesak – må betale 84 millioner kroner i erstatning

Eidsivating lagmannsrett kom dermed til motsatt resultat av Nedre Romerike tingrett, skriver Dagens Næringsliv.

– Felleskjøpet er svært overrasket og skuffet over at lagmannsretten har kommet til et helt annet resultat i erstatningssaken mot Infor enn hva tingretten gjorde i 2018, sier økonomidirektør Trine-Marie Hagen.

Konflikten gjelder en kontrakt fra 2014 som Felleskjøpet hevet i 2016. Kontrakten hadde et omfang på 100.000 timer, og det ble brukt 64.000 timer da prosjektet ble stanset.

Infor var Felleskjøpets leverandør av ERP-datasystem.