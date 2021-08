Branner herjer i skog som er kjøpt som klimakompensasjon

De store selskapene er avhengig av slike oppkjøp for å kompensere for CO2-utslipp de ikke klarer å kutte selv, skriver Financial Times.

Oppkjøp av skog eller prosjekter for å plante skog er blant de mest populære, men skoger er utsatt for brann, tørke og sykdom, permanente trusler som forsterkes av klimaendringene.

– Vi har kjøpt kompensasjon i skoger som nå står i brann, konstaterer Elizabeth Willmot, som er Microsofts CO2-ansvarlige.

I Oregon har Bootleg-brannen ved Klamath Falls siden begynnelsen av juli brent ned enorme områder, og to prosjekter som Microsoft og BP har kjøpt seg inn i, står i flammer.

Det samme gjelder Colville-brannen i et urfolksreservat i Washington som ble utløst av lyn, der oljegiganten BP har investert over 100 millioner dollar i kompensasjon.

– Kan ikke kompensere

Men kritikere mener at brannene viser at oppkjøpene som tusener av selskap har gjort, ikke er et holdbart middel mot klimaendringene.

– Nedbrenningen av CO2-kompensasjonsprosjekter er enda et tegn på risikoen som selskaper tar, når de vil oppveie sine utslipp i stedet for å investere i mer langsiktige løsninger for å kutte CO2-utslipp, sier Gilles Dufrasne i Carbon Market Watch til Danwatch.

– Det er helt avgjørende å verne skogene. Men det blir feil å tro at CO2 lagret i trær på en eller annen måte kan kompensere for effekten av å brenne fossile drivstoff, sier han videre.

Tidligere har både forskere og klimaorganisasjoner advart om at det ikke er plass på jorda hvis alle selskaper skal kompensere for utslipp med kjøp av skog – framfor å kutte selv.

Verre enn verst

Brannsesongen langs USAs vestkyst i fjor var den verste noensinne, men årets ligger an til å bli enda verre.

I California har brannene hittil i år svidd av tre ganger mer vegetasjon enn på samme tidspunkt i fjor. Skogbrannfaren har økt som følge av langvarig tørke og hetebølger som knyttes til klimaendringene.

Tidligere i sommer ble delstatene Oregon, Washington og den vestlige delen av Canada rammet av ekstreme temperaturer. I Canada ble den nasjonale varmerekorden nærmest knust. Forskere mener denne hetebølgen ville vært nærmest utenkelig uten menneskeskapte klimaendringer.

Samtidig som klimaendringer kan øke skogbrannfaren, kan skogbranner forårsake enorme utslipp av CO2. Slike utslipp blir imidlertid «nullet ut» dersom skogen vokser opp igjen. Grunnen er at trær og planter absorberer CO2 når de vokser.