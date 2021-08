Stein Erik Hagens grønne aksje firedoblet underskuddet

Salatselskapet Kalera presenterer i dag tall for andre kvartal.

Inntektene ble mer enn doblet fra 222.000 dollar til 489.000 dollar i andre kvartal. Driftsresultatet ble imidlertid vesentlig dårligere og endte på minus 7,1 millioner dollar mot et tap på 2 millioner i fjor.

Resultat før og etter skatt endte med tap på 7,7 millioner dollar mot 1,8 millioner i minus i fjor.

Selskapet er imidlertid i en oppstartsfase og det negative resultatet forteller ikke nødvendigvis så mye om fremtidsutsiktene.

Inntektene fra Orlando-fabrikken steg med hele 116 prosent sammenlignet med fjoråret og junisalget på nær 200.000 dollar er en tredobling siden januar i år.

Selskapet skriver at Kroger vil ble ny kunde for Atlanta og Houston-fabrikkene, i tillegg til at Disney vil starte å kjøpe fra Orlando-fabrikken i tredje kvartal.

I en separat melding tidligere i dag melder selskapet at det har gjort milliardoppkjøp av tysk salatselskap.

Kalera (Tusen USD) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 489 222 Driftsresultat -7.130 -1.966 Resultat før skatt -7.711 -1.777 Resultat etter skatt -7.711

-1.777