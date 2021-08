John Deere knuste forventningene

Produsenten av landbruksmaskiner og utstyr leverte et resultat pr. aksje på 5,32 dollar i det regnskapsmessige tredje kvartalet, mot 2,57 dollar i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport.

På forhånd var det ventet et resultat pr. aksje på 4,57 dollar.

Omsetningen endte på 11,53 milliarder dollar i tredje kvartal, mot fjorårets 8,93 milliarder dollar i samme periode. På forhånd var det ventet en omsetning på 10,3 milliarder dollar, ifølge TDN Direkt.

Det solide resultatet gjør at John Deere høyner utsiktene for regnskapsåret 2021 til et nettoresultat på 5,9 milliarder dollar, opp fra det tidligere anslaget på 5,7 milliarder dollar.

Deere & Company, kjent under merkenavnet John Deere, er et av de fire eldste selskapene i USA og ble grunnlagt i 1837. Selskapet produserer et bredt utvalg av landbruksmaskiner og utstyr som traktorer, treskere, gressklippere og maskiner til skogdrift.