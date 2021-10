Kalera har fullført oppkjøp

Kalera har gjennomført oppkjøpet av &ever, og opplyser samtidig at de vil kjøpe de resterende 50 prosent av &ever sitt Kuwait-JV, opplyses det i en børsmelding.

Som tidligere annonsert ble selskapet kjøpt for 130 millioner euro, gjort opp med 21,6 millioner euro i kontanter, og 27,9 millioner aksjer i selskapet til en tegningskurs på 36,68 kroner pr. aksje.

&ever sine aktiviteter i Tyskland og Singapore er heleide av &ever, mens deres aktiviteter i Kuwait er deleid gjennom et JV med Nox Management. Ifølge vilkårene for JV-avtalen har &ever opsjon på å kjøpe Nox Management sin andel. Kalera har gjennom deres oppkjøp av &ever dermed besluttet at denne opsjonen skal utøves.

Prisen på den resterende 50 prosentandelen i Jvet opplyses til 11,55 millioner euro, og vil gjøre opp gjennom utstedelse av 2,7 millionernye aksjer i Kalera til kurs 36,68, mens de resterende 15 prosent av summen vil gjøres opp gjennom kontanter.