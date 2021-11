Ureaprisene fortsetter oppover

Ureaprisene fortsetter oppgangen denne uken etter at det seneste indiske anbudet stengte torsdag, samt rykter om at Eqypt vurderer å innføre eksportforbud av urea.

Ureaprisene fob fra Svartehavet handles opp 8 prosent til 863 dollar pr tonn på ukesbasis, mens granulert urea fra Egypt noteres opp 5 prosent til 938 dollar pr tonn i samme periode, ifølge en liste fra Pareto Securities.

Det seneste indiske anbudet stengte i går for skipnigner frem mot årsslutt. Pareto Securities skriver i en kommentar fredag det totalt kom inn 16 tilbud for totalt 2,53 millioner tonn som inkluderer dobbelttelling, og det ventes at India vil komme med motbud i dag.

«India ligger langt etter på importen og ventes å sikre så mye volum som mulig. I tillegg ventes det en annonsering av et nytt anbud etter hvert», skriver Pareto.

Meglerhuset peker på at utfordringen for kjøpere ellers i markedet er at India vil kunne sveipe opp tilgjengelig tonnasje for desember, og dermed ventes det at ureamarkedet vil holde seg stramt i overskuelig fremtid, med stramt tilbud i desember og India som ser mot januar-leveringer.

Financial Times meldte tidligere i uken at en akutt mangel på gjødsel på den indiske landsbygda nå truer med å forstyrre vinterplantesesongen.

– Kun en eller to lastebiler kommer inn, når det er flere tusen mennesker som venter i kø, sier Yograj Singh, bonde i Amritsar i delstaten Punjab ifølge Financial Times.

Ifølge ADM-Agri fortsetter prisene for granulert urea å stige på verdensmarkedene, og når stadig nye historiske høyder.

«Det ryktes at Egypt ser på eksportrestriksjoner på grunn av bekymringer rundt innenlandsk mattilbud. Dette kommer i tillegg til kinesiske restriksjoner som allerede er på plass, og mer nylig Russlands begrensninger i gjødseleksport», skrev ADM-Agri torsdag.

Mais og hvete

Det er også oppgang i mais- og hveteprisene denne uken.

Ifølge Reuters steg amerikanske hvetepriser til høyeste nivå på nesten ni år torsdag, drevet av bekymringer over eksporterbart globalt tilbud kan strammes ytterligere.

«Milling wheat»-kontrakten for mars handlet i Paris steg til 296 euro pr tonn denne uken, noe som ifølge Reuters er høyeste pris på andreposisjonen siden 2007, mens førsteposisjonen steg til 300,5 euro pr tonn.

– EU kommer til et punkt der de ikke kan eksportere noe særlig med ny hvete. Så Paris-prisen har presset seg til et nytt rekordnivå, sier administrerende direktør Dan Basse i AgResourve ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået peker på ytterligere støtte for prisene fra utsiktene om at Russland kan begrense eksporten. Den russiske landbruksministeren Dmitry Patrushev har ifølge Reuters uttalt at Russland vil kunne endre måten de kalkulerer eksportskatten dersom prisene stiger ytterligere, samtidig som det planlegges å sette eksportkvoter for første halvdel av 2022.