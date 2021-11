Ureaprisene flate – venter på anbud fra India

Ureaprisene fob fra Svartehavet handles flatt til 910 dollar pr tonn på ukesbasis, mens granulert urea fra Egypt noteres opp 1 prosent til 948 dollar pr tonn i samme periode, ifølge en liste fra Pareto Securities.

Etter å ha sikret seg 1,6 millioner tonn urea i forrige anbud, er det ventet at India vil returnere til markedet med et nytt anbud tidlig i desember, med skipninger frem til midten av januar.

«India ligger nå på laveste lagernivå på syv år, så et nytt anbud vil bli annonsert på et eller annet tidspunkt i desember. Dette vil stramme til global tilgjengelighet ytterligere», skrev ADM-Agri i en oppdatering torsdag.

Videre skriver ADM-Agri at det globale markedet for granulert urea fortsatt viser tegn på god etterspørsel, noe som holder prisene stabile, og det pekes på at Europa ligger godt etter på innkjøp i forhold til hva som er vanlig på denne tiden av året.

Ifølge Pareto Securities har markedet denne uken, i sterk kontrast til andre uker den siste tiden, vært rolig med lite gjennomført business, noe som skyldes at størstedelen av desember-volumene allerede er forpliktet og det meste av spot-tilgjengeligheten solgt til India forrige uke.

«Dermed er produsentene godt dekket. For kjøperne er det fortsatt tilbudsproblemer, og med et nytt anbud ventet fra India ser markedsbalansen ut til være ekstremt stram inn i 2022», skriver Pareto.

Denne uken ble det også kjent at Nutrien vil bygge fire blandeanlegg i Brasil, som vil mer enn doble selskapets kapasitet i landet. Ifølge selskapets sjef for Latin-Amerika, Roberto Carlos Oliveira, vil driften ved de nye anleggene starte i 2023 og Nutrien vil også heve kapasiteten ved fire andre anlegg de allerede eier i Brasil.

Ifølge Bloomberg som viser til uttalelser fra Oliveira har Nutrien levert 1 million tonn med gjødsel i Latin-Amerika så langt i år, og er på vei mot en total på 1,2 millioner tonn for 2021. I Brasil venter selskapet venter selskapet en oppgang på 40 prosent i år.

Ifølge Platts svekkes russisk hveteeksport samtidig som landet har økt eksporttariffer på skipninger. Landets hveteeksport er ned 18 prosent på årsbasis til 17,2 millioner tonn for perioden mellom 1. juli og 18 november, ifølge data sluppet tidligere i uken. Hveteprisene har fortsatt å styrke seg denne uken, hvor Reuters trekker frem dårlig timet regnfall i Australia og stigende russiske hvetepriser som årsaker til at investorene er bekymret rundt strammere tilbud blant noen av verdens største eksportører.

Onsdag stengte hveteprisene ved Chicago Board of Trade til 839,75 cent pr bushel mot sluttkurs 823,25 cent pr bushel fredag forrige uke.