Verdens matvarepriser var på sitt høyeste nivå på ti år i 2021

Prisene i 2021 økte med 28 prosent sammenlignet med året før, ifølge FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO).

Deres matprisindeks sporer månedlige endringer i internasjonale priser på de mest vanlige matvarene i verden.

Indeksen i desember var på 133,7 poeng, noe som ligger nært rekorden på 137,6 poeng som ble satt i februar 2011. Gjennomsnittlig for 2021 var indeksen på 125,7 poeng, noe som også er det høyeste på ti år.

Ifølge FAO var årsaken til prisøkningen en kraftig økning i etterspørselen.

– Normalt sett ville økte priser ført til en økning i produksjonen, men på grunn av flere faktorer som pandemien og klimaendringene, ser vi ikke på muligheten for at markedet skal stabilisere seg med optimisme, sier en talsperson for FAO.