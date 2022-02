Kalera fusjonerer og noteres i USA

Kalera fusjonerer med Agrico Acquisition Corp. og noteres på Nasdaq, opplyses det i en børsmelding.

Kalera vil dermed bli strøket fra Euronext Growth i løpet av andre kvartal.

Oppgjøret vil skje i aksjer, og det nye selskapet vil ha en verdi på omtrent 375 millioner dollar, forutsatt ingen innløsninger fra Agrico-aksjonærer.

Basert på en Agrico-kurs på 10 dollar pr. aksje, innebærer transaksjonen et bytteforhold på 0,091 for eksisterende Kalera-aksjonærer.

I tillegg til aksjer vil Kalera-aksjonærene motta én kontraktsfestet Contingent Value Right pr. aksje, noe som vil gir dem rett til å motta inntil to betalinger i aksjer ved oppnåelse av visse milepæler. Hver betaling vil bestå av aksjer som representerer fem prosent av fullt utvannet egenkapital i Kalera på datoen for gjennomføring av transaksjonen.