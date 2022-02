Veksthus-støtte sendt på høring

Landbruks- og matdepartementet sendte forslaget på høring mandag.

Ordningen skal gjelde for utgifter til elektrisk kraft i produksjonen for perioden desember 2021 til og med mars 2022, noe som er tilsvarende periode som for stønad til husholdninger.

Når det gjelder veksthus foreslås det at ordningen omfatter «elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med produksjon i veksthus til omsetting i markedet av grønnsaker, frukt og bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster, medregnet skogplanter og ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg».

Det presiseres at produksjonen skal omsettes i markedet, noe som gjøres for å utelukke veksthusproduksjon til egen bruk eller på hobbybasis.

Ifølge en undersøkelse fra Grøntprodusentenes samarbeidsråd vil minst 27 prosent av tomatbøndene vil legge ned driften i år. Årsaken er at høye energipriser som gir lav driftsmargin, skriver Nationen.

NTB