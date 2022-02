Brant nesten 100 mill. dollar i løpet av fjoråret

Kalera økte omsetningen med 1 million dollar i fjerde kvartal, sammenlignet med samme periode året før, en økning på 440 prosent. På kvartal-til-kvartal-basis økte omsetningen med 53,2 prosent.

Justert EBITDA for fjerde kvartal var på minus 9,3 millioner dollar, sammenlignet med minus 2,1 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapet har også brent cash i høyt tempo gjennom 2021. Ved utgangen av fjoråret var kontantbeholdningen på 16,1 millioner dollar, sammenlignet med 113,9 millioner dollar på slutten av 2020.

– Salgsveksten og oppkjøpet av &ever i kombinasjon med den forventede lanseringen av ytterligere fem anlegg i løpet av regnskapsåret 2022, gjør oss sikre på at vi vil oppnå et godt volum i løpet av regnskapsåret 2022 for å drive den videre veksten, sier midlertidig adm. direktør Curtis McWilliams.

I rapporten fremgår det også at salgsmomentumet med større kunder har overgått de interne forventningene og at Kalera-merkede produkter nå selges på over 1.200 utsalgssteder.

Resultatet før skatt i fjerde kvartal endte med et tap på 16,6 millioner dollar og totalt for 2021 har selskapet tapt 40,5 millioner dollar, tilsvarende drøyt 361 millioner kroner med dagens kurs. Det siste året er Kalera-aksjen ned 88 prosent.

Les hele kvartalsrapporten her.