Felleskjøpet-sjef sier fra seg bonus

Konsernsjefen har nå en bonusordning på inntil 20 prosent av fastlønn, skriver Nationen.

Kriteriene for bonusen fastsettes av styret, og for Fure ble total måloppnåelse 75 prosent. Det kvalifiserte til utbetaling tilsvarende 15 prosent av grunnlønna. Det takket Fure nei til.

– Tross et godt resultat synes jeg det ikke ville være riktig av meg å takke ja til en bonus i en skjebnetid der mange av våre eiere blir strupet av høye kostnader og er usikre på om de skal fortsette, sier Fure til avisa.

Han har vært ansatt som konsernsjef fra 1. juni 2021. Han fikk utbetalt rett over to millioner kroner i 2021. Bonusutbetalingen kunne dermed ha vært på rett over 300.000 kroner.

