Deler ut 96 mill. i utbytte til eierne

Nortura-konsernets omsetning vokste med 7,7 prosent i fjor, tilsvarende 1,9 milliarder kroner, og endte på 26,6 milliarder. EBITDA endte på 849 millioner kroner, en nedgang på 8,6 millioner fra 2020.

Ekstraordinære kostnader og økte tilleggsytelser til eierne på mellom 250-290 millioner kroner forklarer hvorfor ikke EBITDA styrker seg sammen med omsetningsveksten.

Nortura har blant annet hatt en kraftig økning i energikostnadene, som bare i tredje kvartal førte til en ekstrakostnad på 180 millioner kroner, samt at cyberangrepet i desember kostet 36 millioner kroner.

– Resultatet påvirkes dessverre negativt av kraftig kostnadsøkning, særlig energi, råvarepris og cyberangrepet, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Til tross for økte kostnader foreslår styret å utbetale 96 millioner kroner i utbytte og renter til eierne gjennom medlemskapital-ordningen, og selskapet har i tillegg økt utbetaling av tilleggsytelser med 70 millioner kroner i 2021.



– I tillegg kommer økte råvareutbetalinger til medlemmer med cirka 600 millioner kroner i form av økt pris og volum. Jeg er glad for at vi bidrar betydelig i en vanskelig periode for bonden, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.