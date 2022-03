Nytt prishopp på gjødsel

Prisøkningen mandag kommer etter at Yara mandag satt opp prisene på sine produkter.

– Prisene i Europa begynte å gå som ei kule sist uke. Vi hadde ikke annet valg enn å sette opp prisene, sier markedssjef Anders Trømborg i Yara Norge til Nationen.

Flere steder i landet har prisen på fullgjødsel og nitrogengjødsel passert 10 kroner per kilo. Felleskjøpet, som er distributører av gjødsel, varsler også prisøkning etter at Yara nå har økt sine priser.

Trømborg forklarer prisveksten med en ekstrem kostnadsvekt og et svært avgrenset tilbud.

– Mange råvarer og innsatsfaktorer øker i pris. Nye sanksjoner sist uke gjør at vi ikke kan kjøpe inn råvarer fra russiske handelspartnere lenger, sier han til avisen.

Yara sier at fordi tiden fremover er såpass uoversiktlig og utfordringene såpass store, vet de ennå ikke om prisene vil stige ytterligere.

Budsjettnemnda for jordbruket regnet i september ut at prisen på fullgjødsel hadde økt fra rett under fire kroner til over 5,30 kroner per kilo. Mot slutten av november gjorde prisene på fullgjødsel nye byks og passerte åtte kroner per kilo flere steder i landet.

