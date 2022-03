Bøndene vil ha krisetiltak for sine økte utgifter

– Prisen landbruket opplever nå, er en dobling opp mot i fjor, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag til Dagbladet.

Regjeringen har til nå kommet med krisepakker som skal kompensere for økte strømpriser, matkorngaranti og løfter om ekstra tilskuddsutbetaling. Gimming mener det ikke er nok.

– Regjeringen peker stadig på jordbruksoppgjøret som kommer i mai. Vi trenger tydeligere signaler nå, sier han.

Bondelagslederen ber regjeringen om å komme tydeligere på banen med kompenserende tiltak i vår og en kompensasjon for økte gjødselpriser. Han ber også om en garanti for det samlede norske jordbruket om at det skal være mulig å få produksjonen til å lønne seg.

