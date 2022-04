Kalera sikrer seg 260 millioner

Kalera har nå sikret seg en 10-årig kredittfasilitet på 30 millioner dollar, tilsvarende cirka 264 millioner kroner, med Farm Credit of Central Florida, opplyses det i en børsmelding.

Kredittfasiliteten ble inngått av Kalera Inc. et amerikansk heleid datterselskap av Kalera, og skal lånet skal støtte selskapets kapitalutgifter og arbeidskapitalbehov i USA.

– Med tilgang til kapital levert av Farm Credit, har selskapet både styrket sin finansielle stilling og forbedret kapitalstrukturen, med 20 millioner dollar i tilgjengelige midler for kapitalutgifter under et terminlån, og 10 millioner dollar for å støtte generelle bedrifts- og arbeidskapitalformål, forteller Kaleras finansdirektør Fernando Cornejo.

Han mener selskapet nå er i en god posisjon til å gjennomføre sine mål for første halvår av 2022.

Kalera nærmer seg samtidig en forventet fullføring av fusjonen med Agrico i juni, noe som vil gi Kalera en amerikansk Nasdaq-notering, samt ifølge Cornejo, umiddelbar tilleggsfinansiering og forbedrede langsiktige finansieringsmuligheter.