Bøndene vil forhandle

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet fredag ettermiddag staten om at det er grunnlag for forhandlinger om en jordbruksavtale for 2022.

– Situasjonen i næringen er alvorlig. Lønnsomheten har vært dårlig over lang tid, og kostnadseksplosjonen har forverret situasjonen, sier lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, i en pressemelding.

Hun understreker at det er stor avstand mellom jordbrukets krav og statens tilbud.

Bøndene ba om 11,5 mrd i årets landbruksoppgjør og staten kontrer med 10,15 – eller 8,9 skal vi tro bøndene. Trygve Hegnar kommenterer oppgjøret og forhandlingene som nå skal skje.

Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, sier at inntektsnivået i landbruket er urovekkende lavt.

Jordbrukets forhandlingsutvalg ba om 11,5 milliarder kroner da de la fram sitt krav 27. april, mens staten la fram sitt tilbud 5. mai. Jordbruksforhandlingene skal være ferdige 16. mai.

