25 millioner tonn korn sitter fast i Ukraina

Det sier en tjenestemann for FNs matvarebyrå (FAO), ifølge Sky News.

Blokkeringen anses som en viktig årsak til at matvareprisene steg til rekordhøyt nivå i mars. Restriksjonene ble lettet litt i april, ifølge FN-organisasjonen.

Ukraina var verdens fjerde største eksporter av mais i 2020–2021. For hvete var landet på sjetteplass, ifølge data fra det internasjonale kornrådet.

– Det er en nesten grotesk situasjon vi ser for øyeblikket. Ukraina har nesten 25 millioner tonn korn som kan eksporteres, men som ikke kan forlate landet, sier Josef Schmidhuber fra FNs matvarebyrå.

Fulle siloer

De fulle siloene kan føre til at det blir problemer med lagring etter innhøsting i juli og august.

Til tross for krigen, ser forholdene for kornhøsten ikke så alvorlig ut. Det kan bety at det ikke blir nok plass for lagring i Ukraina. Særlig hvis det ikke åpner seg en korridor for eksport, sier Schmidhuber.

Ukraina vil trolig kunne eksportere 14 millioner tonn korn i år. I et normalår vil landet ha 25 millioner tonn for eksport eller for lagring for vinteren.

Om lag halvparten av sommeravlingene er sådd til dags dato, opplyser Schmidhuber. Årets avling vil trolig komme på omtrent 70 prosent av normalen. Men alle anslag er preget av usikkerhet på grunn av krigen, presiserte Schmidhuber.

Rapporter om at russere stjeler korn

Det er også kommet meldinger om at kornlagre er blitt ødelagt i kampene.

Bekymringen øker for at russiske styrker er involvert i tyveri av rundt 700.000 tonn korn, melder nyhetsbyrået DPA. Tyveriet påvirker Ukrainas økonomi og global matforsyning.

– Vi ser anekdotisk bevis på at korn blir stjålet av Russland og fraktet på lastebiler inn i landet, sier Schmidhuber.