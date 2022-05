Enighet i jordbruksoppgjøret: – Vi har fått et nødvendig inntektsløft

– Dette jordbruksoppgjøret er et historisk oppgjør i en historisk tid, sa Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Der ble den nye jordbruksavtalen mellom staten og bøndenes organisasjoner presentert.

Avtalen innebærer en samlet økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner. Samtidig innebærer den at bøndene får full dekning for de ekstraordinært høye kostnadene til blant annet gjødsel i år og neste år.

Gimming lettet

Rammen er på 7,3 milliarder kroner og gir en inntektsvekst på 28.400 kroner per årsverk i 2022 utover full kostnadskompensasjon, og en inntektsvekst på 64.000 kroner per årsverk i 2023. 40.000 kroner er tetting av inntektsgap.

Gimming sier han er lettet over at partene ble enige. Han beskriver forhandlingene som spesielt omfattende og komplekse fordi de forhandlet om både 2022 og 2023. I tillegg krevde kompensasjon for ekstra kostnader mye oppmerksomhet.

– Vi har med avtalen fått på plass en avgjørende dekning av ekstraordinære kostnader, et helt nødvendig inntektsløft i 2023 og en god start på tetting av inntektsgapet til andre grupper, sier Gimming.

En del av pakken tas ut gjennom økte målpriser – altså økte matpriser i butikkene. Ifølge Landbruks- og matdepartementet ligger det på 1,5 milliarder kroner, hvorav 1,2 milliarder kroner får effekt i år.

Ikke bekymret for signaleffekt

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) kaller det en særdeles viktig jordbruksavtale. Det har vært en viktig prioritering for regjeringen å starte en nivåheving av bøndenes inntekt, understreker hun.

– Dette signalet er viktig å gi for å få tilbake optimismen i næringen og for å få næringen til å tro på at regjeringen ønsker å satse på dem, sier Borch til NTB.

Borch er ikke bekymret for at et sterkt jordbruksoppgjør kan bidra til press for ytterligere rentehevinger. Det er heller ikke grunn til at et godt oppgjør for bønder skal få ringvirkning for andre yrkestupper. Sykepleierforbundet har allerede varslet at de følger med på jordbruksoppgjøret, og at også sykepleiere er en gruppe som står i tur for å få et lønnsløft.