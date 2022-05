Kalera sikrer samarbeidsavtale

Kalera har inngått en samarbeidsavtale med US Foods, opplyses det i en børsmelding.

Som en del av avtalen vil Kalera samarbeid med USA Food for å utvikle og lansere nye produkter til US Foods-kunder i markeder over hele USA.

For Kalera representerer partnerskapet en mulighet til å allokere opptil 50 prosent av sin produksjonskapasitet i USA til restaurant- og matserviceindustrien, fremgår det.

(TDN Direkt)