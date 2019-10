Norwegian opp på nye rykter

Norwegian Air Shuttle hever seg 2,2 prosent til 40,89 kroner på Oslo Børs tirsdag ettermiddag, etter et oppslag i den spanske avisen Okdiario om at selskapet pynter seg for IAG.

Avisen skriver ifølge TDN Direkt tirsdag at «kilder fra sektoren» peker på at utsettelsene i obligasjonslånene var en av forbeholdene IAG hadde satt krav om for å legge inn bud på Norwegian.

Kilder indikerer til Okdiario at JP Morgan gir råd til IAG, og at det skal være snakk om en verdsettelse på 70-85 kroner per aksje, skriver nyhetsbyrået.