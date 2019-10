Streik avblåst i British Airways

British Airways håper avlysingen blir sett på som et ansvarlig initiativ for å løse en lønnskonflikt.

Flygerne gikk ut i en 48 timer lang streik 9. og 10. september, den første i BAs 100 år lange historie. Nesten 200.000 passasjerer ble berørt. Streiken viste da «flygernes sinne og besluttsomhet», heter det i en uttalelse fra flygernes fagforening British Airline Pilots' Association (BALPA) onsdag.

Flygerne hadde planlagt en 24 timer lang streik 27. september igjen. Men fagforeningens Brian Strutton sa onsdag at denne streiken nå er avlyst.

– Noen må ta initiativ til å løse denne konflikten, og uten tegn på det fra andre enn flygerne, har vi besluttet å vise ansvarlighet, sa han.

Passasjerene forventer at British Airways og selskapets flygere løser saken uten konsekvenser for de reisende, uttalte Strutton.

– Nå er tiden inne for pragmatisme og for å holde hodet kaldt, sa han.

– Jeg håper BA og dets eier IAG viser like mye ansvarlighet som flygerne, la han til.

BALPA forbeholder seg imidlertid retten til å kunngjøre nye streikedatoer dersom flyselskapet «nekter å gjennomføre meningsfulle, nye forhandlinger».

Striden dreier seg om lønn. I juni tilbød BA flygerne en lønnsøkning på 11,5 prosent over tre år, men flygerne krever å få en større andel av selskapets overskudd. BAs moderselskap IAG fikk i fjor et overskudd på over 28 milliarder kroner.