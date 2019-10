Boeing har mye å gjøre før 737 MAX-flyet er på vingene igjen

Boeing må fortsatt gjennom en rekke faser før 737 MAX-flyet er tilbake i luften, inklusive en forhåndsversjon av en programvareoppdatering, melder Reuters.

Dette var konklusjonen sjefen for de amerikanske luftfartsmyndighetene (FAA), Steve Dickson, trakk etter gårsdagens møte med Boeing-ledere i Washington.

I løpet av møtet ble revidert programvare testet i en simulator, og neste uke skal Dickson møte rundt 50 regulatorer for luftfartssikkerhet i Montreal for å diskutere statusen for flyet.

FAA har i flere måneder gjennomgått programvareforslag og endringer i pilotopplæring, og det er ifølge nyhetsbyrået fortsatt usikkert når Boeing kan gjennomføre en sertifiseringsflygning. Dette er et påkrevd tiltak før flyprodusentens bestselger kan fly igjen.

– Jeg vil ikke godkjenne flyet før jeg personlig er tilfreds, sier Dickson i et intervju med Reuters.

Talspersoner for regjeringen har fortalt nyhetsbyrået at en sertifiseringsflygning ikke vil finne sted før tidligst midten av oktober.