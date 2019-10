Icelandair har landet 737 MAX-avtale med Boeing

Icelandair har inngått en midlertidig avtale med Boeing vedrørende kompensasjon for seks suspenderte 737 MAX-fly, skriver selskapet selv i en børsmelding sendt ut fredag.

Detaljene i avtalen er konfidensielle, men ifølge Icelandair dekker avtalen «en fraksjon» av selskapets samlede 737 MAX-tap.

Effekten på driftsresultatet (EBIT) av 737 MAX-suspensjonen frem til nå estimerer selskapet til 135 millioner dollar, hensyntatt den midlertidige avtalen. Icelandair vil fortsette samtalene med Boeing, heter det.

Satt av 50 milliarder

Samtidig har Boeing ifølge Wall Street Journal avslått å kommentere størrelsen på avtalen, med henvisning til en pressemelding som uttrykker at hver avtale er unik for hver kunde.

Icelandair er et av de første selskapene som forteller om en kompensjonsavtale med Boeing, som også er i samtaler med andre flyselskaper for over 380 MAX-fly som har stått på bakken i over seks måneder.

Boeing, som har satt av 5,6 milliarder dollar til MAX-kunder, er ifølge avisen også i samtaler for hundrevis av andre MAX-fly som ikke kan leveres inntil flytypen får fly igjen.