DNB tar stortap

Som følge av senere tids utvikling og nåværende status knyttet til et spesifikt låneengasjement forventer DnB å foreta en tapsavsetning på omlag 1.000 millioner kroner i tredje kvartal 2019.

Finansavisen har dokumentasjon på at DnB har et større engasjement knyttet til Thomas Cook-konsernet. Selv om utlånsbeløpet fra DnB ikke er spesifisert i dokumentet, er det helt sikkert at DnB har tatt et stort tap på dette lånet.

Status på lånedokumentet til Thomas Cook er registrert som «konkurs».

Kommunikasjonsrådgiver hos DnB, Andreas Nyheim, vil ikke utdype utover meldingen.

– Som det står i meldingen så er det knyttet til et enkeltengasjement. Vi kan dessverre ikke si noe mer enn det, sier Nyheim til Finansavisen.

Vi har kilder som mener tapsavsetningen relaterer seg til Thomas Cook-obligasjoner. Kan du kommentere dette?

– Beklager, vi kan dessverre ikke kommentere kundeforhold, sier Nyheim.



DnB-aksjen faller 2,39 prosent til 159,00 kroner på Oslo Børs.