10 millioner får Norwegian-fordeler

Norwegian Reward, fordelsprogrammet til Norwegian, har passert 10 millioner medlemmer på global basis, opplyser flyselskapet.

Daglig øker medlemsantallet med 5.000. Ekspansjon i USA, Spania og Storbritannia driver veksten, ifølge Norwegian.

I Norge er medlemsantallet mer enn to millioner. Her er antallet Reward-partnere en medvirkende faktor til medlemsøkning.

«Å nå 10 millioner medlemmer er en stor milepæl. Spesielt gledelig er det at vi vokser så kraftig i USA, som blir et stadig viktigere marked for oss», sier Brede Huser, sjef for Norwegian Reward, i meldingen.