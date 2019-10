Sprekker funnet i ny Boeing-modell

Amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA – Federal Aviation Administration) har instruert flyselskaper med Boeing 737 NG-fly (Next Generation) i sin flåte om å inspisere flyene for strukturelle sprekker i flykroppen og reparere etter behov, meldte Reuters og internasjonale medier for øvrig i helgen.

Flyprodusenten skrev i en melding fredag at sprekkene, som ifølge Seattles ABC-kanal Komo befinner seg i en del som binder flykroppen til vingene, har blitt oppdaget på et lite antall fly.

Boeing har ikke fått beskjed om problemer med fly som er i drift.

Funnene gjelder ifølge flyprodusenten ikke Poseidon P8- eller 737 MAX-fly.

Sistnevnte flytype står allerede på bakken grunnet problemer med det automatiske flight control-systemet.