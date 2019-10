DNB Markets og Bank of America gjenopptar dekning av Norwegian

DNB Markets peker i tirsdagens aksjerapport på at Norwegian legger frem sine trafikktall for september førstkommende fredag.

«Vi venter at en lav vekst i det samlede nordiske tilbudet vil kunne bidra til en positiv yield-utvikling både for september, 3. og 4. kvartal. Mens vi for september venter åtte prosent yield-vekst på årsbasis, venter vi 4,3 prosent samlet yield-vekst på årsbasis for 3. kvartal», skriver meglerhuset.

Ser solid oppside

Inkludert effekter av kostnadsprogrammet, kostnader relatert til 737 MAX-situasjonen og utviklingen i drivstoffprisene estimerer DNB-analytikerne likevel et driftsresultat (EBIT) for 3. kvartal på 2,5 milliarder kroner når selskapet legger frem sine tall 24. oktober.

Dette er rundt 12 prosent lavere enn konsensus.

«DNB Markets har i forbindelse med oppdrag ved tilretteleggingen av selskapets nylige obligasjonslån vært forhindret fra å ha en anbefaling på Norwegian i en periode, men vi gjenopptar fra i dag dekningen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på NOK 60 per aksje», heter det videre.

Veldig uenige

Bank of America Merrill Lynch har også gjenopptatt dekning på Norwegian, men er ikke like optimistiske som DNB Markets.

Aksjen får stempelet «underperform», med kursmål 27 kroner, skriver Nyhetsbyrån Direkt ifølge TDN Direkt.

Norwegian stiger 1,4 prosent til 36,49 kroner i tidlig handel på Oslo Børs tirsdag.

DNB Markets ser dermed en oppside i aksjen på hele 67 prosent fra dagens nivåer. På den annen side ser Bank of America Merrill Lynch en nedside på 25 prosent.