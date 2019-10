Ny konkursfinte fra Ryanair-sjefen mot Norwegian

Ryanair-sjef Michael O'Leary har gjentatte ganger snakket Norwegian nord og ned, og spådd kroken på flydøren for lavpriskonkurrenten.

I et videointervju med Reuters kommer han med nok en konkursfinte.

Grønt lys før jul?

Uttalelsen kommer mens O'Leary snakker om Boeing 737 MAX, og at han forventer flytypen til å bli erklært flygedyktig i Nord-Amerika på denne siden av jul.

– Jeg er derfor ganske trygg på at MAX vil være tilbake til sommersesongen 2020, sier han.

Med en godkjennelse på plass, kan Ryanair ifølge O'Leary ta levering av åtte fly i måneden.

– Vi planlegger nå for 30 leveringer i 2020. Det er synd med situasjonen, for vi burde kunne ha fylt deler av kapasiteten fra Thomas Cook eller for eksempel Norwegian Air Shuttle hvis de går konkurs i løpet av noen uker, sier han ifølge TDN Direkt videre til Reuters.

Fascinert Norwegian

Informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian er fascinert.

– Dette har O’Leary sagt i årevis, og de useriøse påstandene er basert på oppspinn. Det er fascinerende hvordan Ryanair-sjefen bruker nærmest hver eneste offentlige opptreden på å snakke om Norwegian, skriver han i en e-post til Finansavisen.

– Sitter dere på samme informasjon som Ryanair om en MAX-retur?

– Vi planlegger vinterprogrammet som går til og med mars uten 737 MAX, og har ikke noe mer informasjon om når flyet er tilbake i luften enn det Boeing selv har sagt i det offentlige rom, svarer Sandaker-Nielsen.

Boeings seneste MAX-oppdateringer finner du her.

Worst case scenario

Videre i Reuters-intervjuet vil O'Leary ifølge TDN Direkt ikke spekulere i kompensasjon fra Boeing før flyene er tilbake i drift, men understreker at Ryanair er i kontinuerlig dialog med Boeing.

– Skulle flyene komme tilbake i drift senere enn februar, må vi revurdere sommerkapasiteten for 2020, noe som kan tilsi flere kutt og oppsigelser. Det verste scenarioet er dog hvis det blir satt i drift, men blir trukket tilbake igjen, sier han.