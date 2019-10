Fullere fly for Norwegian

Norwegian Air Shuttle fraktet 3.310.424 passasjerer i september i år, ned fire prosent i forhold til samme måned i fjor.

Den totale passasjertrafikken (RPK) steg to prosent, mens den totale kapasiteten (ASK) utvidet seg én prosent.

Kabinfaktoren klatret dermed 1,1 prosentpoeng til 89,9 prosent.

Yielden (inntekten per flydde setekilometer) var på 39 øre i september, mens inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) var 35 øre. Det var opp hhv. fire og seks prosent fra samme måned i fjor.

Reuters-konsensus pekte mot en yield på 40 øre.

Seks på rad

– Vi er godt fornøyd med at enhetsinntektene har økt for sjette måned på rad. Nå som Norwegian går fra vekst til lønnsomhet, er det også positivt at etterspørselen er god og stabil. Driftsmessig fortsetter selskapet å levere bedre og bedre resultater, og vi er på god vei til å nå målet om en kostnadsreduksjon på to milliarder kroner i 2019, sier fungerende konsernsjef og finansdirektør i Norwegian, Geir Karlsen, i en kommentar.

– Utsiktene fremover er lovende, og for den kommende vintersesongen har vi justert ruteporteføljen og kapasiteten for å sikre at vi er godt posisjonert for å møte etterspørselen, fortsetter han.

Åtte av ti i rute

Norwegian opererte 99,3 prosent av de planlagte flygningene i september, hvorav 79,8 prosent gikk på oppsatt rutetid.

Selskapet estimerer for 3. kvartal et tap på 10 millioner kroner knyttet til terminkontrakter og opsjoner, inklusive en urealisert gevinst på 97 millioner kroner på sikringsposisjoner.

