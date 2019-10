Pareto-analytiker spår dobling i Norwegian: Nå kommer lønnsomheten

Fredag morgen la Norwegian frem sine trafikktall for september.

Disse viste en økning i kabinfaktoren til nærmere 90 prosent, i tillegg til at enhetsinntekten (yielden) viste oppgang for sjette måned på rad.

Ifølge Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen var tallene ganske på linje med forventningene, med yielden litt under og kabinfaktor litt over konsensus.

Langdistanse

«Markedene karakteriseres som gode for både lang- og kortdistanse, og utsiktene for den kommende vinteren er lovende, med lavere kapasitetsvekst», skriver han i en oppdatering.

«Dette, kombinert med et lett sammenligningsgrunnlag for 4. og 1. kvartal, gjør at vi venter en markert bedring av lønnsomheten år over år», heter det videre.

Langdistanse er ifølge analytikeren fortsatt den største, positive faktoren, med 16 prosent kapasitetsvekst år over år, samt en kabinfaktor på 91,3 prosent.

– Marginene stiger

«Passasjerveksten er ned fire prosent år over år – som ventet med lavere kapasitet, men marginene stiger», fortsetter Sivertsen.

Norwegians passasjerinntekter beløp seg til 3,1 milliarder kroner, opp fem prosent år over år, men noe under Pareto-estimatet på 3,2 milliarder kroner.

Noe under er også EBITDA-effekten (driftsresultat før av- og nedskrivninger) av september-tallene på rundt 97 millioner kroner.

Stålbull – ser dobling

«Vi vil oppdatere modellen vår og komme tilbake med forhåndsomtale av kvartalet», skriver Sivertsen, som har en kjøpsanbefaling på Norwegian med kursmål 75 kroner.

Aksjen står fredag ettermiddag i 35 kroner, etter en oppgang på 2,4 prosent så langt i dag. Den største Norwegian-optimisten av dem alle ser dermed en oppside i aksjen på solide 114 prosent fra dagens nivåer.

Flyselskapet legger for øvrig frem sine tall for 3. kvartal 24. oktober.