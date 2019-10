Dansk luftfart vil ha klimaavgift på flyreiser fra Danmark

Dansk Luftfart, som representerer lufthavner som Københavns lufthavn og Billund Lufthavn, samt flyselskapene SAS og Norwegian, står bak forslaget.

Avgiftens størrelse skal være avhengig av hvor stor klimabelastning flyreisen har, foreslår de. Pengene skal gå til et uavhengig klimafond som skal støtte forskning på grønne løsninger innen luftfart. Totalt ser de for seg at fondet skal få en årlig tilførsel på 250–300 millioner danske kroner.

– Vi vil ta initiativ med et stort beløp som kan få reell innflytelse på klimaet og som kan senke CO2-utslippene på globalt plan, sier Thomas Woldbye, administrerende direktør for Københavns lufthavn.

Men verken størrelsen på avgiften eller den konkrete modellen er utredet. Ser man imidlertid på antall flyreiser fra Danmark i fjor, som utgjorde 18,2 millioner flygninger, og bruker dette tallet som grunnlag i et regnestykke, vil avgiften i gjennomsnitt utgjøre rundt 16,50 kroner per billett.

Løsningen er å redusere klimautslippene, ikke å fly mindre, mener Woldbye.

– Vi fjerner ikke CO2-utslippene ved man slutter å fly i Danmark, men ved at Danmark utvikler løsninger som kan fjerne utslippene. Det kan vi rulle ut i hele verden, sier han.

Dansk Luftfart har sendt sitt forslag til regjeringen. Hensikten er å få på plass en avtale som kan redusere CO2-utslippene i luftfartsbransjen.

(©NTB)