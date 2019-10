DNB Markets mener SAS-aksjen er for dyr

Etter at Norwegian la frem sine trafikktall for september før helgen, er det i dag SAS som skal i ilden. Tallene legges frem klokken 11:00.

«I denne forbindelse venter vi en yield på 1,03 svenske kroner, tilsvarende en vekst på 4,4 prosent år over år. Av dette utgjør tre prosentpoeng en ventet bedring i underliggende drift og 1,4 prosentpoeng forventede valutaeffekter», skriver DNB Markets i dagens aksjerapport.

«Utfordringen er etter vårt syn at selv om verdsettelsen ser svært attraktiv ut basert på estimatene for 2020, er den med en P/E på rundt 12x basert på 2019-estimatene verdsatt godt over sammenlignbare aktører på rundt P/E 9,6x», heter det videre.

Meglerhuset opererer med et kursmål på 13,50 svenske kroner.

SAS stiger 0,3 prosent til 12,57 svenske kroner på Stockholmsbørsen mandag formiddag. I Oslo er aksjen opp 0,9 prosent til 11,60 norske kroner.