Boeing-sjef Dennis Muilenburg er fratatt vervet som styreleder

Muilenburg (55) har hatt begge topprollene som konsernsjef og styreleder hos flyprodusenten Boeing. Fredag bestemte imidlertid styret at han måtte fratre rollen som styreleder.

I en uttalelse fra styret i Boeing heter det at Muilenburg med å bli løst fra vervet som styreleder da kan fokusere på å få den ulykkesrammede flytypen 737 Max tilbake i drift.

Flytypen var Boeings mestselgende modell fram til to ulykker som drepte 346 mennesker og som førte til at alle maskinene over hele verden nå har stått på bakken i nesten sju måneder i påvente av en tilfredsstillende løsning.

Styret valgte David L. Calhoun til å fungere som ikke-utøvende styreleder.

(©NTB)