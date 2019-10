Kabinansatte i KLM truer med streik

Kabinansatte hos nederlandske KLM vurderer å gå ut i streik dersom flyselskapet ikke aksepterer fagforeningen FNVs krav til lønnsforhøyelse. Fristen er tirsdag neste uke, melder bransjeavisen Check-in.dk og viser til nederlandske Luchtvaartnieuws.

I forrige uke avviste 65 prosent av kabinansatte tilknyttet FNV det som var et endelig forslag til kollektiv overenskomstavtale fra KLM. De skal heller ikke godta flyselskapets forslag om å gi større sikkerhet for start- og sluttider i arbeidsdagen mot at selskapet øker antallet arbeidstimer pr. dag.

FNVs medlemmer utgjør rundt 15 prosent av kabinpersonalet til KLM.

Fagforeningen VNC representerer rundt 70 prosent. Også denne fagforeningen har avvist KLMs forslag til ny overenskomst, ifølge Check-in.

FNV-medlemmenes krav skal være en lønnsvekst på 4 prosent i året og et minstebeløp på 100 euro brutto pr. måned. KLM skal på sin side først ha tilbudt en gjennomsnittlig årlig lønnsvekst på 1,35 prosent, og senere justert opp til 2,5 prosents vekst.