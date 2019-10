Norwegian er avventende med 737 Max

Europeiske luftfartsmyndigheter vil tidligst godkjenne flytypen Boeing 737-Max i januar 2020. Norwegian venter imidlertid litt lenger med å slippe sine egne fly opp i luften.

– Norwegian Air Shuttle forventer å kunne fly Boeings 737-Max fly tidligst sent mars 2020», sier konsernsjef Geir Karlsen til TDN Direkt under selskapets kvartalspresentasjon torsdag morgen.

I tillegg sier han at det ikke forventes leveranse av flere 737-Max fly i fjerde kvartal 2019. Karlsen sier at investeringer for fly har blitt flyttet fra fjerde kvartal i 2019, og heller over til 2020.

Norwegian har i dag 18 stykker av flytypen 737-Max i porteføljen sin, noe som utgjør omtrent 10 prosent av Norwegians totale flåte.

Bare fire andre flyselskap i verden har kjøpt flere 737-Max enn Norwegian selv.