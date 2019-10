Southwest Airlines har tapt 435 millioner dollar på grunn av Max-flyene

I tredjekvartalsrapporten skriver Southwest Airlines, et av verdens største flyselskap, at deres inntekter til nå i år er redusert med 435 millioner dollar. De anslår at beløpet vil fortsette å stige videre.

Det er Boeings ulykkerammede Max 737-fly som skaper problemer. Denne flytypen har vært satt på bakken siden mars. Det er fremdeles usikkert når det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) vil godkjenne flyene igjen.

Southwest melder at de vil vente en til to måneder med pilottrening og overholdelse av FAAs direktiver. Tidligere har selskapet estimert at Max-flyene skal være i bruk i februar 2020.

I kvartalsrapporten opplyser Southwest at de er i dialog med Boeing for kompensasjon, men har ikke inkludert estimerte oppgjørsbeløp i resultatet. Tidligere i oktober leverte SouthWests piloter søksmål mot Boeing.

Se hele rapporten her.

