Nordea Markets sender Norwegian-kursmål til himmels

Torsdag fikk Norwegian-aksjonærene en skikkelig flytur på børsen da aksjen endte opp om lag 25 prosent.

Norwegian går inn i en joint venture med CCB Leasing Corporation DAC, som er et heleid datterselskap av China Construction Bank (CCB).

CCB er en ledende finansiell aktør og verdens nest største bank målt i verdi på eiendelene.

CCB vil eie 70 prosent av det nye selskapet, mens Norwegian, gjennom datterselskapet Arctic Aviation Assets, vil eie 30 prosent.

– Vi reduserer fremtidige investeringer med 13,7 milliarder kroner, sa konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian til Finansavisen torsdag.

I første omgang er snakk om 27 Airbus A320neo-maskiner, men konsernsjefen er i presentasjonen klar på at det på sikt kan utvides til å innebære flere fly.

Analytiker Kenneth Sivertsen tror at gevinsten for flysalgene vil bli om lag 5-10 millioner dollar per fly.

Som om ikke det var nok leverte selskapet et tredje kvartal som var vesentlig bedre enn ventet. Lønnsomheten kom kraftig opp, samtidig som veksten faller, i samsvar med selskapets strategi.

Kursmålet dobles

I en oppdatering fredag skrur Nordea Markets opp verdsettelsen av Norwegian kraftig.

Meglerhuset skriver at etter en årrekke med enorm vekst og store tap, er man nå mer trygg på at den nye ledelsens strategi vil snu situasjonen.

«Selv om veksten vil komme ned til null i 2019, vil produksjonen komme ned med 10 prosent neste år ved å fjerne ruter man ikke tjener penger på og redusere hyppigheten på avgangene. Dette vil ha positiv effekt på fyllingsgraden og yielden», skriver meglerhuset.

I estimatene revideres omsetningen for 2019-2021 ned med 5-18 prosent, mens lønnsomheten revideres kraftig opp. Meglerhuset tror at Norwegian vil tjene mer enn åtte kroner per aksje i 2021.

Selv om Norwegians bokførte egenkapital landet på 5,2 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, der flysalgene ikke er inkludert, er fortsatt selskapets balanse strukket inn mot de tunge vintermånedene. Nordea mener at risikoen har blitt lavere etter at joint venturen kom på plass.

«Selv om risikoen forblir høy på grunn av en strukket balanse, så vil investeringene komme kraftig ned fremover, særlig på grunn av den nye, kinesiske joint venturen», skriver Nordea-analytikerne.

På bakgrunn av tiltakene som nå har blitt innført, høyner Nordea kursmålet for Norwegian fra 35 til 60 kroner og anbefaler kjøp.