Norwegian avviser oppslag hos russiske RBC om levering av 40 Sukhoi Superjet 100-fly

Norwegian Air Shuttle tilbakeviser et oppslag hos russiske RBC fredag, melder TDN Direkt.

– Dette tilbakeviser vi helt og fullt, sier strategidirektør Tore Østby i Norwegian til nyhetsbyrået.

RBC kan fredag melde at flyselskapet skal ha inngått en intensjonsavtale (MOU) med Sukhoi Superjet for levering av 40 Sukhoi Superjet 100-fly, i bytte mot at Sibir-korridoren åpnes opp for Norwegian.

RBC viser ifølge TDN Direkt til flere ikke-navngitte kilder, og melder at leveransen bli gjort i to etapper. Den første ved utleie av ti SSJ-100 for det argentinske datterselskapet til Norwegian og ytterligere 30 til morselskapet.

Fredag formiddag sier Norwegians informasjonsdirektør , Lasse Sandaker-Nielsen, til E24 at flyselskapet har gjennomført møter med russiske myndigheter og flyprodusenten Sukhoi, men at det ikke har inngått noen forpliktende avtaler.

Flyselskapet ønsker ikke å uttale seg ytterligere i saken, men etter det E24 erfarer skjedde møtene tidligere i år da Bjørn Kjos fortsatt var sjef i selskapet.

Kraftig oppgang

Norwegian var gårsdagens store vinner på Oslo Børs, og steg til værs etter sterke kvartalstall og melding om et joint venture med CCB Leasing Corporation DAC, et selskap heleid av China Construction Bank.

Aksjen endte til slutt opp 25,3 prosent, og fortsetter fredag opp ytterligere 2,35 prosent til 46,17 kroner. Aksjen er dagens hittil mest omsatte, med et volum på 156 millioner kroner.