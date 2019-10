Norwegians fem nye direkteruter tar av denne uken

Norwegians fem nye direkteruter i og fra Norge har oppstart den kommende uken, og den første tok av i dag, opplyses det i en melding.

Fire av de nye rutene går fra Bergen, og Norwegian skal nå fly fra Flesland til Gdansk, Manchester, Tenerife og Palanga.

I tillegg har flyselskapet i morgen oppstart av en ny rute mellom Trondheim og Tromsø.

– Vi er glade for å kunne tilby reiselystne nordmenn enda større valgfrihet. Så langt har de nye rutene blitt tatt godt imot, sier direktør for ruteutvikling i Norwegian, Magnus Thome Maursund, i en kommentar, og påpeker at ruter mellom Norge og Øst-Europa er økende, både blant nordmenn og østeuropeere.

I tillegg til de nye rutene til Gdansk og Palanga, har Norwegian også økt antallet avganger fra Bergen til Krakow i Polen, samt fra Oslo til Szczecin i Polen.