Norwegian-aksjen falt kraftig etter to dagers vanvittig kursoppgang.

Det ble en knallrød børsdag for Norwegian-aksjonærer mandag, og aksjekursen falt tilbake med 7,52 prosent. For etter kvartalsrapporten torsdag, i tillegg til flåtesamarbeidet med kineserne, ble Norwegian-aksjen omsatt for nesten 1 milliard kroner før helgen, og steg disse dagene nesten 30 prosent.

Norwegians europeiske, børsnoterte konkurrenter opplevde en normal børsdag, som tyder på at det kan være gevinstsikring på gang for enkelte investorer.

Shortandelen minker

For i tillegg til at Norwegian i lengre tid har vært en folkeaksje, har den samtidig vært en av shorternes store favoritter. Flere store internasjonale fondsforvaltere har gitt flyselskapet "tommel ned", og veddet på kursfall. I lengre tid har disse også hatt rett, men etter torsdagens positive nyheter har flere forvaltere tatt grep.

Den britiske hedgefondsforvalteren Marchall Wace, som for ordens skyld er deleid av PE-giganten KKR, har nå kjøpt tilbake over halvparten av sin shortposisjon.

På det meste lå Marchall Wace short med fire prosent av samtlige Norwegian-aksjer, mens det "kun" sitter igjen med en post på snaue 0,6 prosent.

I Finanstilsynets shortregister, hvor kun posisjoner over 0,5 prosent innrapporteres, er det nå en shortandel på 4,41 prosent av samtlige aksjer.

KAN SMILE: Fungerende konsernsjef Geir Karlsen til venstre og styreleder Niels Smedegaard til høyre. Foto: Iván Kverme

Tidenes beste kvartal

Etter at Norwegian på torsdag la frem tidenes beste kvartalsrapport, hvor selskapt leverte overskudd på 1,67 milliarder kroner, var det minst like viktig for Norwegian-aksjonærene at den etterlengtede joint venture-avtalen med den kinesiske storbanken China Construction Bank Corporation ble annonsert.

– Dette er det beste kvartalet for selskapet noensinne, iallefall til nå, sa konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian til Finansavisen etter presentasjonen.

Selskapet har oppjustert spareplanen fra 2 til 2,3 milliarder kroner i 2019, mens styreleder Niels Smedegaard informerte om at selskapet skal spare ytterligere 4 milliarder de neste årene gjennom prosjektet «NEXT».

Flere analytikere har festet setebeltet og venter kursoppgang for Norwegian etter de siste dagers begivenheter.

Det ble omsatt Norwegian-aksjer for 190 millioner kroner på mandag.