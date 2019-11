Norwegian vurderer rettet emisjon

Norwegian vurderer å gjøre en rettet emisjon på 27,25 millioner nye aksjer, noe som tilsvarer om lag 19,9 prosent den nåværende aksjekapitalen.

Det går frem i en melding tirsdag ettermiddag.

Med en kurs på 46 kroner vil selskapet dermed hente inntil 1,24 milliarder kroner i ny egenkapital.

Den rettede emisjonen går mot eksisterende aksjonærer samt andre norske og internasjonale investorer.

Prisen vil bli bestemt i bokbyggingsprosessen, som starter i dag. Bokbyggingen forventes å bli avsluttet den 6. november kl. 08.00.

I kveld sitter meglerne i Arctic Securities, DNB Markets og Pareto og ringer rundt for å fylle opp emisjonen.

Selskapet vurderer også å utstede en konvertibel obligasjon på opptil 175 millioner dollar, og med det få inn ytterligere 1,6 milliarder. 150 millioner dollar er basisstørrelsen, med en opsjon på ytterligere 25 millioner dollar.

Obligasjonen vil ha fast rente, løpetid på fem år og bli klassifisert som senior usikret. Obligasjonen kan konverteres til en premie sammenlignet med tilbudskursen i den rettede aksjeemisjonen, opplyses det. Renten vil bli satt gjennom den akselererte bokbyggingsprosessen.

Den rettede emisjonen vil også inkludere opptil 12.500.000 eksisterende aksjer, som i dag eies av HBK Holding og Folketrygdsfondet, som ifølge selskapet skal lånes ut til enkelte av investorene som skal tegne seg i det konvertible obligasjonslånet.

Etter transaksjonen er selskapet fullfinansiert gjennom 2020 og videre basert på den nåværende planen for selskapet, heter det i meldingen.

Provenyet vil sikre finansieringen av arbeidskapital gjennom vintersesongen og gi klaring til lånebetingelsene, samtidig som selskapet fortsetter sin strategiske endringsprosess fra å være et vekstselskap til å bli lønnsomme.

«Til tross for at tiltakene viser gode resultater, har flere eksterne faktorer påvirket vår likviditetsposisjon. Arbeidskapitalen er påvirket negativt av en reduksjon i av kredittkort-kapasiteten. Motortrøbbel relatert til 787 Dreamliners og bakkesettingen av 737 Max-flyene har resultert i ekstra wetlease-kostnader på 1,5 milliarder kroner», sier fungerende administrerende direktør Geir Karlsen i meldingen.

«Tiltakene vi nå tar er nødvendige for å skape økonomisk takhøyde og for å sikre at vi har tilstrekkelig likviditet når vi går inn i neste kapittel i Norwegian historie», sier Karlsen videre.

Hva gjelder den konvertible obligasjonen er Clarksons Platou hyret som tilrettelegger.