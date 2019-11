Kjos, Kise, Sissener og Tønsberg-investor med i emisjonen i Norwegian

Norwegian stjal overskriftene etter Oslo Børs' stengetid tirsdag da flyselskapet varslet en rettet emisjon pluss en konvertibel obligasjon – og i samme slengen offentliggjorde sine trafikktall for oktober.

Tirsdag kveld ble det kjent at emisjonen og det konvertible obligasjonslånet var i boks. Samlet sikres selskapet rundt 2,5 milliarder kroner med plasseringene.

I mellomtiden hadde investor Jan Petter Sissener avslørt overfor Finansavisen at han hadde tegnet seg for aksjer i emisjonen. «Ganske mye. Vi får se hvor mye vi får», var hans svar på Finansavisens spørsmål om hvor mye han hadde tegnet seg for.

Kjos & Kise

Grunnleggerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise deltok også i emisjonen. Ifølge DN har duoen investert nye 115 millioner kroner gjennom HBK Holding og Sneisungen.

Til avisen sier Kise at de er støtter helhjertet opp om flyselskapets strategi og omstillingsprosess.

Ville ha 400.000 aksjer

En annen som deltok i Norwegian-emisjonen, var Tønsberg-mannen Asbjørn Abrahamsen.

VILLE VÆRE MED FOR 16 MILLIONER: Investor Asbjørn Abrahamsen. Foto: NTB Scanpix

Ifølge E24 sier Abrahamsen at han ikke fikk så mange aksjer i emisjonen som han hadde ønsket. Via selskapet Hands-On Property, der Abrahamsen står oppført som eneeier, tegnet han seg for 400.000 aksjer, men han fikk kun tilslaget på 126.000 aksjer.

Tegningskursen i emisjonen på 40 kroner tilsier at Abrahamsen var klar for å spytte inn 16 millioner kroner, men at det ble med drøyt 5 millioner.



Ifølge DN har han dermed Norwegian-aksjer for rundt 31 millioner kroner.

Abrahamsen påpeker imidlertid overfor E24 at han har kjøpt aksjer i markedet i ettertid, og at han ville følge med utover dagen for eventuelle flere kjøp.

Nesten ned til 40 kroner

Rundt halvtimen etter at Oslo Børs åpnet onsdag, var Norwegian-aksjen ned 9 prosent til 41,96 kroner.

En halvtimes tid før stengetid er aksjen nede i rundt 41 kroner, som den mest omsatte aksjen på Oslo Børs.

Med kapitalinnhentingen har Norwegian opplyst at selskapet er fullfinansiert gjennom 2020 og forbi, basert på selskapets nåværende forretningsplan.