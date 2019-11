Norwegian-sjefen: – Nå ønsker vi ikke å gamble med å selge flere fly.

– Vi har et "best case" hvor vi planlegger for at MAX`ene er i luften til påske, og har planlagt vinterprogrammet ut ifra det, sier fungerende konsernsjef Geir Karlsen til Finansavisen.

Han bekrefter også at flyselskapet vil ha behov for innleide fly på “wet lease”-avtaler, men at det ikke vil være mange.

– Men nå ønsker vi ikke å gamble med å selge flere fly. For selv om selskapet ønsker å selge ut den eldre Boeing 737 NG-maskinen, vil ikke dette skje før MAX`ene er tilbake, sier Karlsen, og legger til:

– Og da vil vi selge ut én mot én. Vi selger ikke unna et NG-fly før vi har fått levering av en MAX, sier han.

Med salget av 24 fly, med en likviditetseffekt på 2,2 milliarder kroner har Norwegian klart å redusere rutetilbudet i vintersesongen med 20 prosent, sammenlignet med fjoråret. I tillegg til at 18 MAX`er står med flyforbud.

Både egenkaptialemisjonen og den konvertible obligasjonen, på til sammen 2,5 milliarder kroner, ble på kort tid overtegnet tirsdag kveld. Med det har Norwegian trolig fri rullebane gjennom 2020.

Boeing i Oslo

Dette er også en del av samtalene ledelsen i Norwegian skal ha med den amerikanske flyprodusenten Boeing fra onsdag.

– Ja, det er representanter fra Boeing her nå, og skal være på hovedkontoret denne dagen.

Her vil Karlsen ta opp Norwegians forventninger på leveranser av fly for de neste årene.

For en ting er sikkert, og det er at Norwegian trenger både de 18 MAX`ene de har mottatt i tillegg til samtlige 92 i bestilling.

– Vi skal jo levere tilbake 30 fly på leasingkontrakter. Det er mulig at vi forlenger noen av leasene for å selge noen NG-maskiner, men det er eventuelt for å skape likviditet.

– Så det er det puslespillet vi må legge nå, for å få en visibilitet rundt MAX`ene, sier Karlsen.

TIDENES BESTE KVARTAL: Fungerende konsernsjef Geir Karlsen leverte et rekordoverskudd på 1,6 milliarder i tredje kvartal. Til høyre den nye styreformannen Niels Smedegaard. Foto: Iván Kverme

Nettotap på 1 milliard i 2019

Karlsen forteller at leasingmarkedet er bedre nå enn for seks måneder siden, fordi prisen for å leie et fly rett og slett er lavere.

– Så det å forlenge en leasingavtale nå kan være gunstig, sier han.

Men selve MAX-regningen har oversteget 1 milliard kroner, som er nettotapet.

– På MAX-situasjonen har vi et nettotap på 1 milliard kroner for 2019, og i det ligger det at det er forventet at vi taper 1 milliard etter å ha blitt kompensert av Boeing, sier Karlsen.

– Men hva sier Boeing?

– De kjemper for sitt og de har heller ikke visibilitet. De har fortsatt å produsere rundt 40 MAX`er i måneden, sier han.

Rundt julaften vil Boeing ha rundt 400 fly som er ferdigprodusert, men ikke levert, stående på de tre flyplassene rundt om i Seattle.

– De har sagt at de ikke vil klare å levere mer enn 20-25 fly i måneden av de flyene, så det vil ta rundt 2 år å få levert alle sammen, sier Karlsen.

Samtidig er Norwegian klare på at datoen for leveringstidspunktet er forbi, hvor det i henhold til avtalene har rett til å kansellere ordrer.

– Vil det være aktuelt da?

– Boeing har nå fått en ny sjef på det kommersielle, som Norwegian kjenner godt, og vi er derfor positive til å få til gode løsninger, sier Karlsen.

Mange tiltak

I tillegg til flysalgene har Norwegian også utsatt levering av fly for mer enn 22 milliarder kroner. På toppen av dette har Norwegian signert den etterlengtede joint venture-avtalen, som reduserer investeringene med 13,7 milliarder kroner fra 2020 til 2023.

Tar man med salget av NOFI-aksjer for 2,2 milliarder og betalingsutsettelsene av de to obligasjonslånene på 3,4 milliarder kroner har Karlsen virkelig hatt nok å gjøre siden han tok over stafettpinnen fra Bjørn Kjos i juli.