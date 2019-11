- Er det lenge til neste emisjon i Norwegian?

Onsdag var forvalter Philippe Sissener gjest i FaTV med Trygve Hegnar. Tema var Norwegian, emisjonen og det konvertible lånet. Norwegian - Hva nå?

Sissener kunne blitt innsider

Tidlig i september truet Jan Petter Sissener og sønnen, Philippe Sissener, med at Norwegian måtte godta deres plan for restrukturering av gjelden eller gjøre en emisjon.

Fondet de forvalter var både stor kreditor og stor aksjonær, og de stilte noen krav.

- Det var ikke helt det, kanskje, begynner Sissener.

- Vi tok kontakt med dem etter 2. kvartalstallene i sommer. Da var vi vel 7. - 8. største aksjonær og desidert største kreditor i de usikrede lånene. Også prøvde vi å være konstruktive og si at her ser vi åpenbart at det kommer et behov for kapital inn mot vinteren - det gjorde det i fjor og det gjorde det i forfjor. Og i år har dere enda mindre cash en dere hadde de to årene, sa Sissener blant annet.

- Også hørte vi ikke noe fra dem. Vanligvis blir man jo tatt og gjort til innsider, så finner man en deal på bakrommet som alle er fornøyd med, ikke sant, men her kom det noe ut av det blå som ikke var noe særlig gjennomtenkt, syntes vi da, sa han også.

Hva nå?

Vi spurte også Sissener om det er lenge til neste emisjon i Norwegian?

- Ja, det får vi håpe, sa han, mens Trygve begynte å le.

BAKGRUNN