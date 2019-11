SAS skrur opp guidingen etter sterke trafikktall

SAS har tidligere guidet at «det vil bli vanskelig å nå et positivt resultat før skatt, og andre poster som påvirker sammenligningsgrunnlaget, for helåret 2019».

Men i en melding skriver SAS at som et resultat av sterke passasjertall og bedre enhetsinntekter, så har selskapet revidert guidingen.

Nå forventer flyselskapet at det sammenlignbare resultatet før skatt vil komme inn på 700-800 millioner svenske kroner for 2019.

– Til tross for et utfordrende år er vi glade for en sterk utvikling på tvers av våre operasjoner de siste månedene av regnskapsåret 2019. Vi er glade for å se en forbedret tilbud / etterspørsel-balanse i Skandinavia og at vårt produkttilbud kombinert med vår målbevisste innsats for mer bærekraftige flyreiser fortsetter å tiltrekke flere kunder til å fly med oss, sier Rickard Gustafson, administrerende direktør SAS, i meldingen.

Gode trafikktall

SAS Gruppen melder om et vekst i den regulære passasjertrafikken (RPK) på 3,1 prosent i oktober, opplyses det i en melding.

Kapasiteten målt i ASK (antall setekilometer) var opp 2,2 prosent i perioden, mens kabinfaktoren steg med 0,7 prosentpoeng til 76,3 prosent.

SAS fraktet 2,8 millioner passasjerer, opp 3,6 prosent.

Valutajustert yield steg 1,6 prosent i oktober, mens valutajustert PASK var opp 2,3 prosent.

Aksjen stiger 6,15 prosent til 16,22 kroner på Oslo Børs.