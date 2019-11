Ryanairs fly er mer møkkete enn Norwegians

Den britiske forbrukerorganisasjonen Which har gjennomført sin årlige reiseundersøkelse, og i den fremkommer det at Ryanair ansees som det flyselskapet med dårligst renhold.

Av 7.900 spurte respondentene, som har gjennomført 12.459 flyturer det siste året, opplyser 24 prosent av de synes renholdet om bord i Ryanairs maskiner er dårlig. Bare 42 prosent mener renholdet kan karakteriseres som godt.

Sammenligner man med flyselskapet Norwegian svarer 86 prosent at renholdet er godt, og bare tre prosent uttrykker at det er dårlig renhold om bord på Norwegians maskiner.

Best i test er Air New Zealand, Singapore Airlines og Emirates, som oppnår henholdsvis 97, 96 og 95 prosent score for godt renhold om bord.

Nest nederst i målingen finner man Wizz Air og Vueling Airlines. Ti prosent av deres kunder svarer at renholdet om bord er dårlig, mens 62 og 63 prosent sier at renholdet er godt.