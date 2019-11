Nordea liker JV og Norwegians strategigrep – kursmålet justeres ned

Det har ikke manglet på nyheter fra Norwegian i det siste. Med en joint venture på plass, ny finansiering som sikrer driften over vinteren og spillerom i forhold til lånebetingelsene og en strategiomlegging, er det flere elementer som burde gjøre egenkapitalhistorien i Norwegian mer attraktiv, om ikke annet noe mindre risikabel.

Mandag er Nordea Markets ute med en ny oppdatering på flyselskapet. Der går det tydelig frem at analytikerduoen Hans-Erik Jacobsen og Herman Dahl er fornøyd med Norwegians fokus på lønnsomhet etter flere år med store tap og kraftig vekst.

«Etter flere år med eksepsjonell vekst og en veldig rød bunnlinje, er vi nå trygge på at den nye ledelsens strategi vil snu det hele til det bedre», skriver Nordea-duoen.

Nå blir fokus i mye større grad rettet mot yielden.

«Veksten vil trekke seg tilbake til null i 2019, og produksjonen vil komme ned med 10 prosent neste år ved å eliminere ruter man ikke tjener penger på og ta ned antall avganger. Dette vil ha positiv effekt på kabinfaktoren og yielden», heter det videre fra Nordea.

Forsatt strukket balanse

For på tross av kapitaltilførsel på 2,5 milliarder kroner, hvorav snaue 1,1 milliard er ny egenkapital, så forblir Norwegians balanse svært strukket. Inkludert leasing og påfyll av egenkapital utgjør ikke Norwegians soliditet mer enn 4-5 prosent. Det er utvilsomt svært lavt, særlig med så mange bevegelige deler som påvirker selskapets operasjoner. Nordea-analytikerne mener at joint venturen vil være bra for selskapet.

«Selv om risikoen forblir høy på grunn av en strukket balanse, så vil capex bli vesentlig redusert i tiden fremover, delvis på grunn av den nye, kinesiske joint venturen. Vi gjentar vår kjøpsanbefaling, men reduserer vårt multippel-baserte kursmål til 50 kroner, fra tidligere 60, på grunn av flere utestående aksjer etter den siste emisjonen», skriver Nordea.

Meglerhuset forventer at flyselskapet vil levere et driftsresultat på 3,1 og 4,2 milliarder kroner for henholdsvis 2020 og 2021. Inntjeningen per aksje ventes å bli henholdsvis 1,74 og 6,50 kroner i samme periode.

Norwegian-aksjen handles opp 0,32 prosent til 41,00 kroner på Oslo Børs mandag.