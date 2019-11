Boeings 737 MAX-fly trolig på vingene igjen etter nyttår

– Parallelt med dette jobber vi for å få på plass endelig godkjennelse av oppdaterte krav til opptrening, noe som må finne sted før MAX er tilbake i kommersiell drift, og som vi nå regner med vil bli gjenopptatt i januar, heter det i en uttalelse fra Boeing mandag.

Opprinnelig hadde Boeing sett for seg at flytypen skulle være på vingene igjen i desember.

Boeing 737-MAX var Boeings mestselgende flymodell fram til de to ulykkene i oktober i fjor og mars i år der til sammen 346 mennesker omkom. Ulykkene førte til at om lag 370 slike fly nå har stått på bakken i over sju måneder over hele verden i påvente av en løsning.

Granskingen av den første av de to ulykkene har avdekket at feil med manøvreringssystemet MCAS, manglende trening og feil vedlikehold er blant årsakene.

Alle 737 MAX-fly ble satt på bakken etter den andre ulykken.

Norske Norwegian er blitt hardt rammet av at flyene ble satt på bakken. I sommer varslet daværende konsernsjef Bjørn Kjos et tap på 500 millioner kroner som følge av Norwegians 18 737 MAX-fly ble satt på bakken. Selskapets flyruter mellom Irland og USA ble også lagt ned ettersom de ikke kan bruke flytypen på strekningen.

Før helgen opplyste det amerikanske flyselskapet American Airlines at det vil sette flytypen Boeing 737 MAX 8 tilbake i trafikk fra 5. mars neste år.