Ingen Norwegian-kunder strandes i Malmö

I februar besluttet Norwegian å legge ned flyruten mellom de to svenske byene Malmö og Stockholm. Dette har det svenske, men norskeeide, flyselskapet BRA registrert.

For nå forbarmer BRA seg over passasjerer som hadde planlagt en flight mellom disse byene. I tillegg til å dumpe prisen til under 500 kroner tilbys passasjerer frokost, kaffe og snacks på flyplassen. Innsjekk stenger 15 minutter før avgang og man får i tillegg velge selv hvor man vil sitte i flyet.

BRA har opptil 13 daglige avganger mellom byene, og benytter seg av fly med opptil 112 seteplasser.

Flyselskapet flyr til stort sett alle de svenske byene, men har også avganger til Riga, Tallinn og Oslo.